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عزل 3000 فرد من طاقم سفينة سياحية ألمانية بعد ظهور إصابة بكورونا

10:32 ص السبت 02 مايو 2020
عزل 3000 فرد من طاقم سفينة سياحية ألمانية بعد ظهور إصابة بكورونا

شاطئ في كوكسهافن بشمال ألمانيا

برلين- (أ ف ب):

وضع حوالى ثلاثة آلاف من أفراد طاقم سفينة سياحية تابعة لشركة السياحة الألمانية العملاقة "تي أو إي" في الحجر الصحي بعدما ثبتت إصابة شخص واحد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الشركة الجمعة.

وأجري اختبار كورونا على 15 من أفراد طاقم سفينة الرحلات الترفيهية "ماين شيف 3" بعدما ظهرت عليهم عوارض إنفلونزا خفيفة، وقد تبين إصابة أحدهم بمرض كوفيد-19.

وقد عزل هؤلاء البحارة على متن السفينة في ميناء كوكسهافن في ألمانيا.

وأوضحت الشركة في بيان أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 2899 سيبقون في الحجر الصحي على متن السفينة "حتى إشعار آخر".

وأضافت أن بعض أفراد الطاقم الذين غادروها قبل الثلاثاء الماضي، تاريخ وصولها إلى الميناء، استدعوا للعودة إلى السفينة.

وأشارت المجموعة الألمانية إلى أن السفينة السياحية كانت خالية من المسافرين.

وأكد رئيس المنطقة كاي-اوفي بيليفيلد ورئيس بلدية كوكسهافن أنه"ليس هناك أي خطر على سكان مدينة ومنطقة كوكسهافن".

وأضافا أن "مجموعة الأشخاص الذين صعدوا إلى السفينة من أجل إجراءات النزول عند وصول السفينة معروفين بدقة وكانوا مزودين بمعدات للوقاية الفردية".

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عزل طاقم سفينة سياحية فيروس كورونا سفينة ماين شيف 3

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