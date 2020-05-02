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موسكو تعلن عن 2.8 ألف إصابة بكورونا في الأجهزة والمؤسسات العسكرية

12:24 ص السبت 02 مايو 2020
موسكو تعلن عن 2.8 ألف إصابة بكورونا في الأجهزة والمؤسسات العسكرية

فيروس كورونا

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الجمعة، رصد الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى نحو 2.8 آلف عنصر في المؤسسات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "تم خلال إجراء فحوص طبية واسعة في القوات المسلحة الروسية في الفترة من شهر مارس حتى 1 مايو، كشف نتائج إيجابية لدى 1099 عسكريا".

وأضافت وزارة الدفاع أن الفحوص حددت كذلك إصابة 209 أشخاص من المدرسين والتلاميذ في 4 مدارس عسكرية، و1174 في المعاهد والجامعات، إضافة إلى 313 حالة بين الموظفين المدنيين العاملين في أجهزة القوات المسلحة، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 2795.

وأفادت الوزارة بأن 150 شخصا، بينهم 137 عسكريا، تعافوا من المرض خلال الفترة المذكورة.

وسجلت في روسيا، حتى مساء اليوم الجمعة، 114431 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 1169 حالة وفاة.

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