الأمم المتحدة توصي بعقد اجتماع الجمعية العامة المقبل عبر الفيديو

نيويورك - (د ب أ)

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، بأن يُعقد الاجتماع السنوي لقادة العالم في سبتمبر المقبل، عبر رسائل فيديو مسجلة مسبقًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويصادف أكبر تجمع دبلوماسي في العالم، والذي يشهد عادة زيارة الآلاف من الشخصيات البارزة إلى نيويورك لحضور المناقشات والاجتماعات، هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة.

وأشار جوتيريش، في رسالة بعث بها أمس الاثنين، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، إلى أن "المجتمع الطبي يتوقع أن تستمر الجائحة في التفشي بدرجات متفاوتة من الشدة".

وقال إنه من المتوقع أن تظل بعض القيود على السفر الدولي سارية في سبتمبر المقبل، مما يجعل "من المستبعد للغاية" أن يتمكن المسؤولون من جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة من السفر إلى نيويورك.

واقترح الأمين العام عقد الاجتماع رفيع المستوى "في شكل مختلف، مثل استخدام الرسائل المسجلة مسبقًا التي يلقيها رؤساء الدول والحكومات أو الوزراء، مع وجود فعلي في قاعة الجمعية العامة يقتصر على مندوب واحد لكل بعثة مقرها في نيويورك."

يذكر أن نيويورك هي بؤرة تفشي الفيروس المميت في الولايات المتحدة وواحدة من أكثر الأماكن إصابة في العالم.