البرازيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 233142 والوفيات 15633
برازيليا - (أ ش أ):
سجلت البرازيل 816 وفاة و14919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ما رفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في هذا البلد إلى 15633 وفاة و233142 إصابة مؤكدة.
وذكرت قناة (فرانس 24) اليوم الأحد أنه مع تسجيلها 15633 وفاة و233142 إصابة مؤكدة، تعد البرازيل الدولة الأكثر تضررا في أمريكا اللاتينيّة جراء هذا الفيروس الذي أودى بحياة 310 آلاف شخص في كل أنحاء العالم.
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