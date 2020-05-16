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موسكو تسجل 71 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1503

11:21 م السبت 16 مايو 2020
موسكو تسجل 71 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1503

فيروس كورونا

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم السبت، وفاة 71 حالة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو ليرتفع الإجمالي إلى 1503 حالات، في تراجع طفيف مقارنة مع إحصائية أمس الجمعة.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، وفقا لقما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 71 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت فيها 138 ألفا و969 إصابة.

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تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

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