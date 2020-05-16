أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الصحة العالمية ستطلق منصة للتشارك العلمي حول كورونا المستجد

12:13 م السبت 16 مايو 2020
الصحة العالمية ستطلق منصة للتشارك العلمي حول كورونا المستجد

منظمة الصحة العالمية

جنيف- (أ ف ب):
ستطلق منظمة الصحة العالمية منصة لتشارك البيانان وإجازات حقوق الملكية الفكرية لضمان الوصول إلى العدد الأكبر من الاكتشافات الطبية والتكنولوجية المنجزة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.
ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غبرييسوس مع رئيس كوستاريكا كارلوس الفارادو وتشيلي سيبستيان بنييرا أكبر عدد من الدول والأطراف الناشطة في مجال الأبحاث، إلى المساهمة بشكل "طوعي" في إنشاء هذه المنصة التشاركية.
وقال هؤلاء إن الهدف من ذلك هو إقامة "قاعدة بيانات للتكنولوجيا الطبية على صعيد اللقاحات والأدوية والتشخيصات وأي اداة أخرى" لمكافحة مرض كوفيد-19 الذي أسفر عن وفاة أكثر من 300 ألف شخص منذ ظهوره في الصين نهاية العام 2019.
ويمكن من خلال المنصة التشارك مجانا في "معلومات وبيانات وحقوق ملكية فكرية لأدوات موجودة بالأساس أو جديدة" .
وقال تيدروس ادهانوم غبرييسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت "في هذه الظروف الاستثنائية علينا أن نطلق العنان لقوة العلوم المطلقة لتوفير ابتكارات قابلة للاستخدام وتفيد الجميع أينما كان وبالتزامن".
وأعربت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وبعض الدول الفقيرة أو النامية، عن قلقها منذ بدء انتشار الوباء من انعدام المساواة المحتمل في الحصول على اللقاحات والعلاجات المقبلة في حين تسعى الدول الغنية من الآن إلى التزود بها قبل غيرها.
وسبق أن سجل انعدام المساواة هذا مع أوبئة أخرى مثل بدايات مرض الإيدز و"إتش1 أن1" في 2009.
وبوشرت أكثر من مئة مشروع وحوالى عشر تجارب سريرية في محاولة لإيجاد علاج لمرض موفيد-19.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية جنيف فيروس كورونا

الخبر التالى:

رغم كورونا.. أسواق تبيع الخفافيش والثعابين والكلاب مازالت تعمل بجنوب شرق آسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 11228

    عدد المصابين

  • 2799

    عدد المتعافين

  • 592

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تصل إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم