أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

قبارصة أتراك يتظاهرون احتجاجًا على إغلاق نقاط العبور بين شطري الجزيرة

03:40 م الجمعة 15 مايو 2020
قبارصة أتراك يتظاهرون احتجاجًا على إغلاق نقاط العبور بين شطري الجزيرة

قبارصة أتراك يتظاهرون في نيقوسيا

أثينا- (أ ف ب):

تظاهر قبارصة أتراك الجمعة احتجاجًا على إغلاق نقاط العبور بين شطري الجزيرة المقسمة وهو إجراء اتخذته السلطات القبرصية اليونانية في إطار مكافحة تفشي فيروس "كورونا المستجد" ويمنعهم من الالتحاق بمراكز عملهم.

وتجمع عشرات المتظاهرين في الجانب القبرصي التركي عند نقطة عبور آيوس دومتيوس في العاصمة نيقوسيا رافعين لافتة كتب عليها: "نريد العودة إلى العمل" بحسب مصور لفرانس برس.

ويقع ثلثا جنوب الجزيرة تحت سيطرة الجمهورية القبرصية العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004 وتعترف بها الأسرة الدولية.

أما "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد فلا تعترف بها سوى أنقرة التي احتل جيشها القسم الشمالي للجزيرة في 1974 ردا على انقلاب لضم الجزيرة إلى اليونان.

وأغلقت السلطات القبرصية اليونانية نقاط العبور بين شطري الجزيرة في مارس في إطار تدابير مكافحة تفشي فيروس "كورونا المستجد".

وإغلاق المعابر يمنع حوالى 1500 قبرصي تركي من الالتحاق بمراكز عملهم في جنوب الجزيرة.

وهي المرة الأولى التي تغلق فيها المعابر منذ فتحها في 2003 على طول "الخط الأخضر" الذي يقسم الجزيرة إلى شطرين وتراقبه بعثة الأمم المتحدة إلى قبرص.

وسجلت جمهورية قبرص 907 حالات "كوفيد-19"، منها 17 وفاة بحسب أرقام نشرت الخميس في حين أعلنت السلطات في الشمال عن 108 حالات وأربع وفيات. ولم تسجل أي إصابة جديدة شمال الجزيرة منذ ثلاثة أسابيع.

هذا المحتوى من

AFP
قبارصة أتراك أثينا فيروس كورونا

الخبر التالى:

"جمعيات تقدم الطعام.. وفقراء جدد".. كورونا يعصف بالإيطاليين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10829

    عدد المصابين

  • 2626

    عدد المتعافين

  • 571

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المتحدث العسكري ينشر فيديو مقتل 7 تكفيرين وتفجير 14 عبوة وحزام ناسف