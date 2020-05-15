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العراق: داعش يستغل أزمة تفشي كورونا لشن عمليات إرهابية

01:54 م الجمعة 15 مايو 2020
العراق: داعش يستغل أزمة تفشي كورونا لشن عمليات إرهابية

داعش يستغل أزمة تفشي كورونا لشن عمليات إرهابية

بغداد- (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، أن تنظيم "داعش" الإرهابي يستغل أزمة تفشي جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية والسياسية، لشن عمليات إرهابية في البلاد.

وأشار الخفاجي - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) - إلى فشل هجوم لتنظيم داعش في السيطرة على قرية مبارك، شمالي قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى قرب الحدود الإيرانية.. مضيفا أن قيادة العمليات المشتركة لن تسمح لتنظيم داعش بالسيطرة على أي جزء من أراضي العراق، كما حدث في السابق.

كانت خلية الإعلام الأمني، قد ذكرت أن عناصر من داعش قاموا بمهاجمة قرية مبارك، مساء أمس، بعد إطلاق نار من قبل قناصين تسبب بإصابة 3 مدنيين من سكان القرية، توفي أحدهم قبل وصوله إلى مستشفى محافظة السليمانية.

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العراق تنظيم داعش فيروس كورونا

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