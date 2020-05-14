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أكثر من 3.5 مليون أوروبي يطلبون الاستقرار في بريطانيا

05:59 م الخميس 14 مايو 2020
أكثر من 3.5 مليون أوروبي يطلبون الاستقرار في بريطانيا

بريطانيا

لندن - (د ب أ):
قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس إن أكثر من 5ر3 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي تقدموا بطلب للاستقرار في بريطانيا، بموجب خطة تم إطلاقها في أعقاب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ويقترب هذا الإجمالي من عدد المواطنين الأوروبيين الذي تم تقديره بأن يقيم في بريطانيا، عندما قرر الناخبون البريطانيون بفارق ضئيل مغادرة الاتحاد الأوروبي في يونيو عام 2016، ما يشير إلى أن عملية النزوح التي كان يتوقعها العديد من السياسيين والمعلقين الإعلاميين لم تحدث.
وقالت وزارة الداخلية إنه "تم الوصول إلى مرحلة (5ر3 مليون) على مدار أكثر من عام حتى الموعد النهائي في 30 يونيو 2021، ما يجعله أكبر مشروع من نوعه في التاريخ البريطاني".
وقال كيفن فوستر وزير الحدود والهجرة إن "مواطني الاتحاد الأوروبي جزء من نسيج مجتمعنا".
وأضاف أنهم "أصدقاؤنا وعائلتنا وجيراننا، ما يثري ثقافتنا ومجتمعنا".
وقال فوستر إن الحكومة تعتزم تقديم تغييرات على قواعد الهجرة البريطانية في البرلمان اليوم الخميس، بما في ذلك تغييرات على خطة التسوية بالاتحاد الأوروبي "لتوسيع النطاق ليشمل ضحايا العنف المنزلي أو الإساءات."
وأضاف أن "التغييرات فى القواعد تعني أيضا أن أفراد أسرة مواطنين بريطانيين أو مواطنين بريطانيين وأيرلنديين من أيرلندا الشمالية، سيتمكنون من التقدم بطلب للحصول على وضع قانوني بموجب خطة التسوية بالاتحاد الاوربي".
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير الماضي.

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