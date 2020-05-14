أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ترامب يدرس مشروع قانون لفرض عقوبات على الصين بسبب انتشار كورونا

11:15 ص الخميس 14 مايو 2020
ترامب يدرس مشروع قانون لفرض عقوبات على الصين بسبب انتشار كورونا

ترامب

واشنطن - أ ش أ

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، مشروع قانون اقترحه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام حول فرض عقوبات على الصين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

وقال ترامب -حسبما ورد في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني- "أحترم ليندسي جراهام، ومن المؤكد سأدرس [مشروع القانون] حول فرض العقوبات ضد الصين .

وكان السيناتور الأمريكي جراهام قد قدم مشروع قانون الأسبوع الماضي بشأن فرض عقوبات ضد الصين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. واحتجت بكين بشدة على هذه المبادرة.

يشار إلى أن إدارة ترامب تتهم بكين بإخفاء المعلومات حول انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفي الصين هذه الاتهامات.

هذا المحتوى من

Asha
ترامب فرض عقوبات على الصين فيروس كورونا ليندسي جراهام

الخبر التالى:

روسيا: إجراء أكثر من 6.1 مليون اختبار للكشف عن كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اجتماع الحكومة| مراحل خطة التعايش مع كورونا.. ومدبولي: "عقوبات لغير الملتزمين"