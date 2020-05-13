الصين بلا وفيات بكورونا.. وتسجيل 7 إصابات بينها حالة واحدة وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 7 حالات إصابة جديدة بينها حالة واحدة وافدة من الخارج تم تسجيلها في شنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82926 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية الست تم تسجيلها في مقاطعة جيلين، كما تم تسجيل حالة واحدة يشتبه في إصابتها بالفيروس في المقاطعة ذاتها.

وأضافت اللجنة أن 18 شخصا خرجوا من المستشفيات أمس ما رفع إجمالي المتعافين إلى 78189 شخصا.

وتابعت اللجنة أنه حتى نهاية يوم أمس، سجلت الصين 1692 حالة وافدة مصابة بالفيروس، خرج منها 1628 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما مايزال 5317 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين يخضعون للملاحظة الطبية، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 8 حالات بدون أعراض.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1047 حالة اصابة مؤكدة بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و440 حالة إصابة مؤكدة في مقاطعة تايوان بينها 7 وفيات، فيما خرج 991 مريضا في هونج كونج و42 في ماكاو و372 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.