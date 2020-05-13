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صحيفة بريطانية: 40 ألف وفاة بسبب كورونا لكن الإحصاء الحقيقي قد يكون أعلى

12:48 ص الأربعاء 13 مايو 2020
صحيفة بريطانية: 40 ألف وفاة بسبب كورونا لكن الإحصاء الحقيقي قد يكون أعلى

وفيات كورونا

لندن - أ ش أ

توفي نحو 40 ألف بريطاني بسبب الإصابة بفيروس كورونا وذلك داخل المملكة المتحدة، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الثلاثاء لكن الأرقام الحقيقية للوفاة بسبب هذا الفيروس قد تكون أعلى من ذلك بكثير، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال المكتب إن أعداد الوفيات الرسمية في كل من إنجلترا وويلز تصل إلى 34،978 وذلك حتى الأول من مايو.

وقالت إدارة الصحة الوطنية في إنجلترا إن الوفيات بين ذلك التاريخ و10 من شهر مايو الحالي وصلت إلى 1،678 شخصا توفوا بعد أن تم إثبات إصابتهم بفيروس كورونا في أنجلترا فقط.

ويعتقد أن بعض حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا لم يتم قيدها على أنها وفاة بسبب هذا الفيروس القاتل لكن الوفيات الأخرى والتي قد تكون قيدت على أنها وفاة بأمراض أخرى قد تعود إلى عدم إمكان دخولها إلى مستشفيات إدارة الصحة الوطنية بالإضافة إلى أن الشتاء الماضي الذي وصف بأنه كان دافئا يعتقد أنه تسبب في رفع أعداد الوفيات خلال فصل الربيع الحالي.

لكن الأرقام الحالية للوفيات لا تشمل بيوت الرعاية الصحية التي تم إكتشاف المرض فيها والتي شهدت معدلات وفيات مرتفعة بسبب الفيروس المعروف أيضا بإسم (كوفيد-19).

ورفض وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الإتهامات بأن الحكومة "أحبطت" بيوت الرعاية، مشيرا إلى أنها إتهامات "باطلة."

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