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المغرب يتجه لتصدير "الكمامات الواقية" من كورونا إلى الخارج

01:41 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
المغرب يتجه لتصدير "الكمامات الواقية" من كورونا إلى الخارج

فيروس كورونا

الرباط - (أ ش أ)

أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالمغرب حفيظ العلمي أن 23 مصنعا لإنتاج الكمامات ساهمت في تجاوز إنتاج المغرب عشرة ملايين كمامة يوميا، مشيرا إلى أن السوق المغربية لا يمكنها استهلاك هذا الكم الكبير من الإنتاج، بمعدل استهلاك لا يتجاوز الآن مليوني كمامة.

وقال الوزير المغربي - في تصريح صحفي اليوم الإثنين - أنه جرى وضع مخزون يبلغ 50 مليون كمامة لما بعد الحجر الصحي، مضيفا "قررنا فتح مجال التصدير للخارج؛ في حين أن الدول الراغبة في الاستيراد من المغرب وفي مقدمتها فرنسا أعلنت أن هذه الكمامات تطابق المعايير الصحية".

وأشار إلى أنه في حال احتياج المغرب للكمامات "سوف نتوقف عن التصدير لتلبية الاحتياحات المحلية، وأن الامر مرتبط بتوفير المتطلبات الداخلية أولا".

وتابع: أن "كمامات الثوب" التي يمكن استعمالها أكثر من مرة تجاوز الإنتاج منها مليوني كمامة، لكن لا يمكن الآن فتح التصدير أمامها لأننا مازلنا فى احتياج إليها.

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Asha
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