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تحفيف تدابير الإغلاق في الفلبين رغم ارتفاع إصابات كورونا

02:49 م الجمعة 01 مايو 2020
تحفيف تدابير الإغلاق في الفلبين رغم ارتفاع إصابات كورونا

فيروس كورونا في الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

بدأت الفلبين اليوم الجمعة تخفيف تدابير الإغلاق المفروضة في البلاد منذ نحو شهرين، رغم استمرار ارتفاع أعداد المصابين والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخففت الحكومة تدابير الحجر الصحي في المناطق التي يوجد بها عدد قليل من الإصابات ابتداءً من اليوم الجمعة، حيث سيسمح لسكان هذه المناطق بالذهاب إلى أعمالهم، كما سيتم إعادة تشغيل النقل العام والمؤسسات التجارية، وبينها مراكز التسوق، ولكن بسعة منخفضة.

وقال هاري روك، المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، إن ما يسمى بالحجر الصحي العام لا يزال يتطلب من الناس الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خارج المنزل، فضلا عن الحفاظ على الممارسات الصارمة لنظافة اليدين.

وأضاف روك:" يمكن للناس الخروج من منازلهم ولكن فقط من أجل الأعمال الأساسية أو المتعلقة بالعمل،" مشيرا إلى أن الرحلات الترفيهية لاتزال محظورة.

وتخضع العاصمة مانيلا، بالإضافة إلى 15 مقاطعة وثلاث مدن في أنحاء البلاد، لتدابير إغلاق أكثر صرامة حتى 15 مايو.

وفرضت السلطات الفلبينية تدابير الإغلاق أو ما يطلق عليه "الحجر الصحي المجتمعي المعزز" لأول مرة منتصف مارس، على كامل جزيرة لوزون، حيث تقع العاصمة مانيلا التي يقطنها حوالي 57 مليون شخص، أي نصف سكان الفلبين.

وأعلنت وزارة الصحة في الفلبين اليوم الجمعة تسجيل 284 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 8772 حالة، فضلا عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 579 حالة، عقب تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.

الفلبين فيروس كورونا الحجر الصحي الرئاسة الفلبينية

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