الجيش الجزائري يؤكد دعم المنظومة الصحية لمواجهة كورونا

الجزائر - أ ش أ

أكد اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري بالنيابة، اليوم الأربعاء، ضرورة الاستعداد التام لقطاع الصحة العسكرية لدعم المنظومة الصحية في البلاد والوقوف إلى جانب الشعب الجزائري لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء شنقريحة في تصريحات له اليوم الأربعاء إن "الصحة العسكرية لها خبرة طويلة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي شهدتها بلادنا، مثل زلزال الأصنام وبومرداس وفيضانات باب الوادي"، معتبرا أن "الأمن الصحي هو جزء من الأمن العام بمفهومه الشامل".

وأشاد بالجهود التي يبذلها كل كوادر وموظفي المستشفى المركزي للجيش "محمد الصغير نقاش" بعين النعجة، وقدم باسمه الخاص وباسم الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وباسم كافة عناصر الجيش الشكر والتقدير للأطباء وكوادر المستشفى للتضحيات التي تقدمونها والجهود المضنية التي يبذلونها خاصة منذ بداية انتشار هذا الفيروس.

وقال إن "هذه الجهود المخلصة المبذولة ليست غريبة عن أحفاد مجاهدي جيش التحرير الوطني، إبان الثورة التحريرية المظفرة، حيث تمكن المجاهدون الأطباء والممرضون وقتها، وبإمكانيات بسيطة، من أداء واجبهم المقدس على أكمل وجه، ونجحوا نجاحا باهرا في علاج، ليس فقط الجرحى والمصابين من جنود جيش التحرير الوطني، بل امتد ليشمل سكان القرى المعزولة في الجبال، والصحاري وعلى الحدود، من خلال تقديم الرعاية الصحية اللازمة للنساء والأطفال والشيوخ".