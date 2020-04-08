53 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية
سول- (أ ش أ):
أكدت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC) ، أنه تم اكتشاف 53 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا أمس، ليصل بالعدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 10384 حالة إصابة.
وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن السلطات الصحية جددت دعوة الناس للحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، حيث لا تزال العدوى العنقودية في الكنائس والمستشفيات ، وكذلك الحالات الجديدة القادمة من الخارج ، في ارتفاع مطرد.
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