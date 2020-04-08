أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

53 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

02:44 م الأربعاء 08 أبريل 2020
53 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أرشيفية

سول- (أ ش أ):

أكدت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC) ، أنه تم اكتشاف 53 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا أمس، ليصل بالعدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 10384 حالة إصابة.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن السلطات الصحية جددت دعوة الناس للحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، حيث لا تزال العدوى العنقودية في الكنائس والمستشفيات ، وكذلك الحالات الجديدة القادمة من الخارج ، في ارتفاع مطرد.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا سول كوريا الجنوبية

الخبر التالى:

بريطانيا: جونسون يستجيب للعلاج "وحالته مستقرة"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تغيير وحيد.. الحكومة تمد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا أسبوعين (9 قرارات)