حزمة خدمات اجتماعية وترفيهية جديدة للأطباء البيطريين -(تفاصيل)

كتب : مصراوي

08:33 م 20/12/2025

حزمة خدمات اجتماعية وترفيهية جديدة للأطباء البيطري

كتب- أحمد العش:

انعقد اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين اليوم السبت، في إطار حرصها على رعاية مصالح الأطباء البيطريين وتطوير الأداء النقابي، إذ ناقش الاجتماع عددا من الملفات النقابية والخدمية المهمة، وانتهى باتخاذ مجموعة من القرارات الداعمة للزملاء.

واعتمدت هيئة المكتب صرف المنح العلاجية والاجتماعية للحالات المستحقة من الأطباء البيطريين، إلى جانب إقرار صرف المزايا المقررة للمشتركين في صندوق التكافل الاجتماعي، تأكيداً على الدور الاجتماعي للنقابة ودعمها المستمر لأعضائها.

ووافقت الهيئة، على البدء في إجراءات الإعلان عن طرح استغلال الأصول غير المستغلة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد النقابة وتعظيم عوائدها، دعماً للاستدامة المالية وتعزيزاً لقدرتها على تقديم الخدمات.

وأقرت الهيئة وضع تصور شامل لتطوير الخدمات الترفيهية من خلال الاستغلال الأمثل لنادي النيل الاجتماعي، بهدف رفع كفاءة المرفق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزملاء وأسرهم، بما يليق بمكانة الطبيب البيطري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين في ختام الاجتماع التزامها الكامل بخدمة الطبيب البيطري وحماية حقوقه، وسعيها الدائم لتسخير جميع الإمكانات المتاحة من أجل تحويل التطلعات إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

النقابة العامة للأطباء البيطريين الأطباء البيطريين الطبيب البيطري

