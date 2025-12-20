إعلان

الرئيس البرازيلي: التدخل العسكري في فنزويلا سيكون كارثة على نصف الكرة الغربي

كتب : مصراوي

08:01 م 20/12/2025

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

حذر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من مغبة التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا.

وقال لولا اليوم السبت في قمة تكتل ميركسور الاقتصادي في أمريكا الجنوبية في مدينة فوز دو إجواسو البرازيلية إن: "التدخل العسكري في فنزويلا سيكون كارثة إنسانية على نصف الكرة الأرضية الغربي وسابقة خطيرة في العالم".

وحشد الجيش الأمريكي قوة من السفن الحربية والمقاتلات والجنود قبالة سواحل فنزويلا. وتهدف المهمة رسميا إلى مكافحة تهريب المخدرات. ورغم ذلك يخشى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من رغبة واشنطن في تغيير السلطة في كاراكاس بالقوة.

وتتبنى دول ميركسور وجهات نظر مختلفة بشأن المسألة، إلا أن الحكومتين اليمينيتين في الأرجنتين وباراجواي تدعمان موقفا صارما ضد فنزويلا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فنزويلا لويس إيناسيو لولا دا سيلفا البرازيل واشنطن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد حرس الحدود.. كأس عاصمة مصر
الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر