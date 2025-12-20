ريو دي جانيرو - (د ب أ)

حذر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من مغبة التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا.

وقال لولا اليوم السبت في قمة تكتل ميركسور الاقتصادي في أمريكا الجنوبية في مدينة فوز دو إجواسو البرازيلية إن: "التدخل العسكري في فنزويلا سيكون كارثة إنسانية على نصف الكرة الأرضية الغربي وسابقة خطيرة في العالم".

وحشد الجيش الأمريكي قوة من السفن الحربية والمقاتلات والجنود قبالة سواحل فنزويلا. وتهدف المهمة رسميا إلى مكافحة تهريب المخدرات. ورغم ذلك يخشى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من رغبة واشنطن في تغيير السلطة في كاراكاس بالقوة.

وتتبنى دول ميركسور وجهات نظر مختلفة بشأن المسألة، إلا أن الحكومتين اليمينيتين في الأرجنتين وباراجواي تدعمان موقفا صارما ضد فنزويلا.