ترامب: لدينا 10 عقاقير نختبرها لعلاج وباء كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن الولايات المتحدة تجري اختبارات حول 10 عقاقير مختلفة لعلاج وباء كورونا المستجد.

وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إن بلاده تجري أكبر عدد من الاختبارات على فيروس كورونا في العالم.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن هناك بصيص أمل في مكافحة جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة على الرغم من أن البلاد تمر حاليًا بأسبوع مؤلم جدًا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة، سجلت أكثر من 394 ألف إصابة بوباء كورونا، لتكون بذلك أكثر دولة مسجلة عدد إصابات بوباء كورونا في العالم، فيما تخطى حاجز وفيات كورونا في البلاد حاجز الـ12 ألف وفاة، حتى اليوم.