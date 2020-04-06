الولايات المتحدة تنفي اتهامات بمصادرة شحنة كمامات كانت متجهة إلى ألمانيا

برلين- (د ب أ):

نفت الولايات المتحدة اتهامات بتحويل وجهة شحنة كمامات كانت مخصصة للشرطة في برلين إلى الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم السفارة الامريكية في برلين: "الحكومة الأمريكية لم تقم بأي إجراء لإعادة توجيه شحنة من شركة "ثري إم" كانت مخصصة لألمانيا، كما أننا لا نعلم أي شيء عن هذه الشحنة".

وأضاف المتحدث: "الولايات المتحدة تعمل مع شركائها وحلفائها على نحو تضامني لتوفير المساعدات الإنسانية للدول المعوزة واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمكافحة فيروس كورونا".

وأعرب المتحدث عن قلق بلاده "إزاء المحاولات التي تحدث في كل مكان لتقويض الجهود الدولية عبر حملات معلومات كاذبة غير معلومة المصدر".

يُذكر أن شحنة من 200 ألف كمامة من شركة "ثري إم" الأمريكية، كانت مخصصة للشرطة في العاصمة الألمانية، اختفت في ميناء العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكان وزير داخلية ولاية برلين، أندرياس جايزل، قال يوم الجمعة الماضي إن مسؤولين أمريكيين في تايلاند صادروا كمامات وجه طبية، متهما الولايات المتحدة بـ"القرصنة العصرية" واستخدام "أساليب الغرب المتوحش" .

ولم يكرر جايزل اتهاماته للولايات المتحدة بمصادرة الشحنة خلال تصريحات له اليوم في القناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد دي إف"، إلا أنه ذكر أن الشحنة وصلت إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية إن الولايات المتحدة زادت بوضوح من الإنتاج المحلي للمواد الطبية، مضيفا أنها تشتري أيضا عروضا فائضة من دول أخرى لتغطية الطلب الداخلي".

وأوضح المتحدث أن الحكومة الأمريكية ستتخذ كافة الإجراءات لمكافحة تضاعف الأسعار والاستغلال التجاري على خلفية الجائحة.