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الإمارات تقرر تعزيز المخزون الاستراتيجي وسط تفشي كورونا

03:00 م الأحد 05 أبريل 2020
الإمارات تقرر تعزيز المخزون الاستراتيجي وسط تفشي كورونا

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

(وكالات):

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي، اليوم الأحد، إن مجلس وزراء الإمارات قرر تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، في إطار الاستجابة لتفشي فيروس "كورونا".

وغرد بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قائلاً: "عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد، أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات.. بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام.. وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس السبت، عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ووصول الإجمالي إلى 10 وفيات.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" أعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء 17 حالة وتسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات دبي فيروس كورونا

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