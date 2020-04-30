"كيم في تابوت".. حقيقة الصورة المتداولة لزعيم كوريا الشمالية

وكالات:

انتشرت مؤخرًا، صورة متداولة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، لما قيل إنها لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، يرقد في تابوت، بعد أيام من انتشار شائعات حول وفاته.

وفي الصورة، يمكث الزعيم مستلقيا على ظهره، ورأسه مسنود بوسادة، وغطى جسده غطاء أحمر.

كشفت تقارير إعلامية عربية، أن الصورة مفبركة وغير حقيقية، وأن صورة كيم تتطابق بشكل وثيق مع صورة التقطت لوالد الزعيم الكوري وهو الأب كيم يونج إيل خلال جنازته عام 2011 بعد وفاته بأزمة قلبية.

وأشارت التقارير، إلى أن الصورة تتشابه لوالد كيم جونج إيل من حيث زاوية التصوير وطريقة وضع الزهور والضوء وهو ما يقود إلى أن رأس كيم ربما وضع مكان والده، عن طريق برنامج تعديل الصور.

وقد نُسبت الصورة إلى كل من شبكة الأخبار اليابانية JNN وتلفزيون هونج كونج الفضائي على الرغم من أن أصلها الفعلي غير واضح.

ويأتي ظهور الصورة وسط تكهنات متزايدة بأن كيم إما مريض للغاية أو ميت، فالزعيم مختف منذ أسابيع.

وحتى اليوم، تبقى أخبار الزعيم الكوري تكهنات إلى أن تثبت صحتها أو تنفى، إما بظهوره الزعيم شخصيا أو بإعلان رسمي من البلاد.