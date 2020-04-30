واشنطن - أ ش أ:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العالم سوف يتمكن من القضاء على فيروس "كورونا المستجد.. كوفيد-19" في نهاية المطاف سواء توصلنا إلى لقاح أو بدونه، حتى يتمكن الأمريكيون والشركات من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن ترامب قوله في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، إن الحصول على لقاح سيكون أمرًا رائعًا، وأعتقد أننا سنحقق ذلك في هذه الحالة.

وبالحديث عن الحاجة إلى تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس "كورونا" وإعادة فتح البلاد، قال ترامب: أريد أن تعود الحياة لطبيعتها سواء طورنا لقاحًا أو حتى بدونه، ولكن من الواضح أننا يجب أن ننتظر حتى يزول. وسيزول" مضيفًا: "سيذهب. سيغادر. سيزول. سيتم القضاء عليه واستئصاله".

سبق أن اقترح ترامب بأن فيروس "كورونا" سوف يختفي، متناقضًا مع خبراء الصحة العامة الذين يقولون إن الفيروس سيستمر وإن الأمريكيين لن يتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعية بأمان حتى تتمكن الولايات المتحدة من الحصول على لقاح، وهو أمر قد يستغرق سنة أخرى أو أكثر.

وتحدث ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع المديرين التنفيذيين من هيلتون وتويوتا ووافل هاوس هاوس وشركات أخرى لمناقشة الخطوات التي تتخذها الشركات في سعيها لاستئناف عملياتها وسط تفشي فيروس "كورونا" الذي أصاب أكثر من مليون أمريكي ولكن ثمة مؤشرات على تراجع التفشي في ضوء استقرار أعداد الإصابات والوفيات.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، أصدرت عدد من الولايات خططًا للبدء في إعادة فتح الأعمال تدريجيًا من أجل إعادة تنشيط الاقتصاد، وهي خطوات أشاد بها ترامب وقال إنه يأمل في رؤية المطاعم والملاعب تعمل بكامل طاقتها، ولكنه لم يقترح جدولا زمنيا محددا للوقت الذي كان يعتقد فيه بأنه يجب أن يحدث ذلك وأكد ضرورة التأكد من الأوضاع باتت آمنة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي إن "التاريخ المحدد هو في أقرب وقت ممكن. وهنالك بعض الولايات مفتوحة بالفعل".

وأضاف الرئيس الأمريكي "علينا أن ننتظر حتى يختفي، وسوف يختفي. لقد فعلنا الكثير للتخلص منه. لكننا نريد فتح بلادنا. الشعب يريد بلدنا مفتوح".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ترامب لطالما كان حريصًا على تخفيف أوامر البقاء في المنزل داخل الولايات من أجل إنعاش الاقتصاد، إذ أجبر تفشي "كورونا" الشركات على الإغلاق وأدى إلى تسريح الملايين من العمل.