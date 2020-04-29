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الفلبين: لن تبدأ الدراسة في المدارس الابتدائية في يونيو المقبل

10:39 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
الفلبين: لن تبدأ الدراسة في المدارس الابتدائية في يونيو المقبل

أرشيفية

مانيلا- (د ب أ):

ذكر القصر الرئاسي الفلبيني اليوم الأربعاء أنه لن تبدأ الدراسة بالنسبة لتلاميذ المدارس الابتدائية في يونيو المقبل، بسبب أزمة مرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، طبقا لوكالة أنباء الفلبين اليوم.

وأصدر المتحدث الرئاسي، هاري روك هذا التوضيح، فيما ترغب بعض المدارس الخاصة في بدء الدراسة في يونيو المقبل بتنفيذ "أسلوب النموذج المتعدد"، والذي يسمح بحضور التلاميذ في المدارس وبتنظيم فصول دراسية عبر الانترنت.

وأكد روك مجددا أن مؤسسات التعليم العالي فقط ربما تستأنف الدراسة بقوة عمل صغيرة للغاية في مناطق، ليست تحت الحجر الصحي المجتمعي الصارم.

وقال روك في مقابلة تلفزيونية "أعلن أنه لن يكون هناك فصول دراسية في يونيو المقبل للمدارس الابتدائية، لكن بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي، يمكن أن تعمل بعدد قليل للغاية من العاملين لإنهاء العام الدراسي وفقط لدراسة اللجوء للتعليم البديل"

يذكر أن الفلبين سجلت حاليا 7958 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و530 حالة وفاة و975 حالة شفاء.

القصر الرئاسي الفلبيني مانيلا الفلبين المدارس الابتدائية

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