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اليونان تعلن خطتها لتخفيف قيود العزل جراء كورونا

10:33 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
اليونان تعلن خطتها لتخفيف قيود العزل جراء كورونا

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

اليونان - (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، الخطة التي ستنتهجها بلاده في سبيل تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضتها حكومته في أنحاء اليونان للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وقال ميتسوتاكيس - في كلمة متلفزة أوردتها صحيفة (كاثميريني) اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية - "إننا مستعدون للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من خطتنا وهي التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام"، مضيفا أن تخفيف الإجراءات سيدخل حيز التنفيذ في الرابع من شهر مايو المُقبل، مطالبًا الشعب اليوناني بضرورة توخي الحذر.

كانت اليونان سجلت 2534 إصابة بـ"كوفيد-19" و138 وفاة، مما يجعلها أفضل حالًا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

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