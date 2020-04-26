وزير الخارجية البريطاني: جونسون يتطلع لمباشرة مهامه بدءا من غد
لندن - أ ش أ
أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتطلع للعودة لمماسة مهام عمله بدءا من الغد، بعد تعافيه من آثار الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال راب، الذي ينوب عن رئيس الحكومة، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا تليجراف" عبر موقعها الإلكتروني: "لقد حصل على وقته وأخذ بنصيحة الأطباء باستعادة عافيته، إنه عائد للعمل بدوام كامل وبشكل لائق... يوم الإثنين".
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