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وزير الخارجية البريطاني: جونسون يتطلع لمباشرة مهامه بدءا من غد

04:08 م الأحد 26 أبريل 2020
وزير الخارجية البريطاني: جونسون يتطلع لمباشرة مهامه بدءا من غد

دومينيك راب

لندن - أ ش أ
أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يتطلع للعودة لمماسة مهام عمله بدءا من الغد، بعد تعافيه من آثار الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال راب، الذي ينوب عن رئيس الحكومة، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا تليجراف" عبر موقعها الإلكتروني: "لقد حصل على وقته وأخذ بنصيحة الأطباء باستعادة عافيته، إنه عائد للعمل بدوام كامل وبشكل لائق... يوم الإثنين".

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دومينيك راب بريطانيا فيروس كورونا

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