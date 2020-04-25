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"جونز هوبكينز": عدد وفيات كورونا حول العالم يتجاوز الـ 200 ألف حالة

11:54 م السبت 25 أبريل 2020
"جونز هوبكينز": عدد وفيات كورونا حول العالم يتجاوز الـ 200 ألف حالة

فيروس كورونا في أمريكا

واشنطن - (أ ش أ):

كشفت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، تجاوز الـ200 ألف حالة وفاة على مستوى العالم.

وأظهرت أحدث بيانات أصدرتها الجامعة الأمريكية على موقعها الرسمي أن إجمالي عدد الحالات المصابة بـ"كوفيد-19" تجاوز الـ 2.8 مليون شخص، كما بلغ عدد الوفيات 200 ألف و698 حالة، في حين تعافى أكثر من 810 ألاف.

فيروس كورونا واشنطن جامعة جونز هوبكنز وفيات كورونا

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