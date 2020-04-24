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روسيا: ارتفاع إصابات كورونا لتتجاوز الـ68 ألف حالة

11:56 ص الجمعة 24 أبريل 2020
روسيا: ارتفاع إصابات كورونا لتتجاوز الـ68 ألف حالة

ارتفاع إصابات كورونا لتتجاوز الـ68 ألف حالة في روس

موسكو - أ ش أ

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد عن تسجيل 5849 إصابة جديدة بالفيروس في 82 إقليماً من الأقاليم الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في عموم البلاد إلى 68 ألفا و622 حالة.

وذكر المركز الروسي - في بيان اليوم الجمعة - أن من بين الإصابات الجديدة بالفيروس 2957 إصابة في العاصمة موسكو وحدها، و611 حالة بضواحي العاصمة، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي في العاصمة وضواحيها 24 ألفا و490 إصابة.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 253 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في مدينة سان بطرسبورج بشمال روسيا، مشيرا إلى أن 677 شخصا غادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية أيضا بعد تعافيهم من الفيروس، وبذلك يبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم روسيا إلى 5568 شخصا.. فيما تم تسجيل 60 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 615 شخصا.

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