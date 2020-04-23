بومبيو يطالب الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية "إلى الأبد"
واشنطن- أ ش أ:
طالبت الولايات المتحدة، الخميس، الصين بإغلاق الأسواق الرطبة للحيوانات البرية "إلى الأبد".
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "إنه نظرا للصلة القوية بين الحيوانات البرية المباعة بشكل غير قانوني في أسواق الحيوانات وبين الأمراض الحيوانية المنشأ، طالبت الولايات المتحدة الصين بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية وكل الأسواق التي تبيع الحيوانات بشكل غير قانوني للأبد".
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