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11 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

06:37 م الأربعاء 22 أبريل 2020
11 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

فيروس كورونا

سول - أ ش أ

أعلنت مراكز مكافحة الامراض الوبائية والوقاية منها اليوم الاربعاء - في تقرير بثته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أنه تم اكتشاف 11 حالة جديدة للاصابة بكورونا في البلاد حتى منتصف ليل يوم أمس مقارنة مع اليوم السابق له.

وبقي المعدل اليومي للاصابات الجديدة في حدود 10 حالة لليوم الخامس على التوالي.

ومن بين الـ 11حالة إصابة الجديدة، جاءت حالة واحدة في دايغو و3 حالات في إقليم كيونغ سانغ الشمالي . وبغير هذه المناطق، ظهرت حالتان في بوسان وحالتان في سيئول وحالة واحدة في كل من دايجون وإقليم كيونغسانغ الجنوبي.

واكتشفت حالتان أثناء اجراءات الحجر الصحي على القادمين عبر المطار مع 4 حالات من العدوى من خلال التعامل مع المصابين القادمين ليبلغ عددهم الاجمالي الى 6.

ووصل عدد الوفيات إلى 238 حالة بزيادة حالة واحدة عن اليوم الذي سبقه، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 8,277 حالة بزيادة 64 حالة عن يوم أمس .

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فيروس كوريا سول مكافحة الامراض الوبائية كوريا الجنوبية وفيات كورونا الحجر الصحي

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