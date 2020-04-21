رئيس وزراء إيطاليا: مستعدون لقبول مقترح سندات اليورو المشتركة

روما - (د ب ا)

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن بلاده مستعدة للقبول بمقترحات فرنسا وإسبانيا كحل وسط للخلاف بين دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة بشأن ما يعرف باسم "سندات اليورو" المشتركة.

جاءت تصريحات كونتي، قبل القمة الأوروبية المقرر عقدها يوم الخميس المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي ستناقش خطة مشتركة للتعامل الاقتصادي مع الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال كونتي في خطاب له أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، إن التمويل من صندوق التعافي الأوروبي المقترح يجب أن يتوافق مع الاتفاقيات الأوروبية لأنه "لا يوجد وقت لتغييرها".

وأضاف أن إيطاليا يمكن ان تدعم المقترحات التي وضعتها فرنسا وإسبانيا على المائدة والتي لن تحتاج إلى تغيير أي اتفاقيات.

كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في وقت سابق من الشهر الحالي على حزمة إجراءات قصيرة المدى بقيمة نصف تريليون يورو (540 مليار دولار، كما اتفقوا من حيث المبدأ على إنشاء صندوق للتعافي رغم عدم الاتفاق على كل من حجم واستخدامات أموال هذا الصندوق.

كانت إسبانيا قد اقترحت إنشاء صندوق بقيمة 5ر1 تريليون يورو في إطار خطة موازنة الاتحاد الأووروبي طويلة المدى لإصدار سندات والتي يمكن أن تكون بديلا للسندات الأورووبية المشتركة المعروفة باسم سندات اليورو.

ويمكن اعتبار تصريحات كونتي الجديدة تراجعا عن تعهده السابق بشن "معركة حتى النهاية" من اجل إصدار سندات اليورو المشتركة والتي تعارضها بقوة دول مثل المانيا وهولندا والنمسا.

من ناحية اخرى قال كونتي في خطابه إن الحكومة الإيطالية سوف تتبنى حزمة اقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، تبلغ قيمتها ما لايقل عن 50 مليار يورو (54 مليار دولار).

وأضاف كونتي في خطاب له فى مجلس الشيوخ أن الحزمة الجديدة، المتوقع الإعلان عنها في نهاية الشهر، سوف تبلغ قيمتها ما لايقل عن 50 مليار يورو وسوف تمثل إضافة للحزمة التي تبلغ 25 مليار يورو التي جرى التصديق عليها في مارس الماضي.

وأوضح كونتي، أن حكومته مازالت تعمل على تخفيف منظم ولكن تدريجي لإجراءات الإغلاق مما يتيح إعادة فتح أجزاء كبيرة من الأنشطة الصناعية وأيضا قطاع تجارة التجزئة، مع الحفاظ على ضبط منحنى العدوى