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تنسيق إماراتي ألماني لإعادة طفلة ألمانية لإسرتها في أبوظبي

09:24 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
تنسيق إماراتي ألماني لإعادة طفلة ألمانية لإسرتها في أبوظبي

السلطات في احدى مطارات الإمارات

أبوظبي - (د ب ا)

تمكنت دولة الإمارات بالتنسيق مع السلطات الألمانية من إعادة طفلة ألمانية، تبلغ من العمر سبع سنوات، إلى أحضان والديها المقيمين في أبوظبي.

وكانت الطفلة "جوديفا" قد سافرت من أبوظبي إلى ألمانيا، مع جدها و جدتها وعدد من أفراد عائلتها يوم 8 مارس الماضي، إلا أن التطورات السريعة الخاصة بكورونا حالت دون عودتها إلى الإمارات والتي كان مخططا لها في 22من نفس الشهر .

وبعد انتظار وترقب طويل عادت الطفلة إلى الإمارات، يوم الاثنين الماضي، بعد الترتيبات الخاصة التي قامت بها الإمارات بالتنسيق مع السلطات الألمانية ليلتئم شمل الطفلة الألمانية مع والديها المقيمين في دولة الإمارات بعد أن قضت شهرا كاملا في ألمانيا دون تمكنها من العودة.

ونقلت وكالة آنباء الإمارات، اليوم الثلاثاء عن فيكتوريا جيرتكي والدة الطفلة، قولها إن النهاية السعيدة لهذه التجربة الصعبة على أسرتها أثبت صحة أهم قرار اتخذته وزوجها في حياتهما بالانتقال إلى الإمارات للعمل والاستقرار.

وعبرت والدة الطفلة عن امتنانها للمسؤولين في دولة الإمارات، وأعضاء السفارة الألمانية في أبوظبي، وسفارة الإمارات في برلين لما أبدوه من تفهم وما بذلوه من جهود توجت بعودة ابنتهم إلى حضن أسرتها.

من جانبه عبر إرنست بيتر فيشر سفير ألمانيا لدى الإمارات، عن سعادته بإلتئام شمل الطفلة جوديفا مع والديها واصفا الموقف بـ "اللفتة التي ترمز إلى روح الأمل والود والتضامن في هذه الأوقات الصعبة، والإمارات هي صاحبة هذه اللفتة وتلك الرسالة الإنسانية".

الإمارات أبوظبي السلطات الألمانية فيروس كورونا

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