سوريا تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا
وكالات
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 42 إصابة مؤكدة.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم 42 إصابة، شفيت منها 6 إصابات وتوفيت 3 حالات.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة نزار يازجي، شفاء حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6 حالات.
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