ولاية نيويورك تسجل 481 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو، الثلاثاء، عن تسجيل 481 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في الولاية.

وقال كوومو، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، إن "العدد العام للوفيات المسجلة جراء المرض ارتفع في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 481 حالة ووصل إلى مستوى 14648 بعد أن كان عند مستوى 14167 أمس الاثنين".

ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي في ارتفاع الوفيات اليومي في نيويورك، التي تعتبر أكبر بؤرة للجائحة في الولايات المتحدة، بعد تسجيل تراجع ملموس حسب الإحصائيات السابقة، حيث بلغ هذا المعدل الجمعة 630 حالة، والسبت 540 حالة، والأحد 507 حالات، والاثنين 478 حالة.

وشدد كوومو على أن "معدل المصابين الجدد الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الولايات لا يزال مسطحا"، مؤكدا "ضرورة خفض المنحنى الوبائي بالكامل".

وتعهد كوومو، بـ "العمل على إيجاد موارد ضرورية لكل المحتاجين في نيويورك"، مبينا: "إننا ولاية واحدة، عائلة واحدة، مجتمع واحد".