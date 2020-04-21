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النمسا تعلن إمكانية استئناف الطيران بين الدول الناجحة في مكافحة كورونا

04:25 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
النمسا تعلن إمكانية استئناف الطيران بين الدول الناجحة في مكافحة كورونا

زباستيان كورتس

فيينا- (د ب أ):

قال المستشار النمساوي، زباستيان كورتس، إنه من الممكن أن يتم استئناف الطيران مبدئيا بين الدول التي حققت نجاحات في مكافحة فيروس كورونا المستجد، على المدى المتوسط والطويل.

وقال زعيم حزب الشعب النمساوي، في فيينا اليوم الثلاثاء إن السيناريو الذي يتوقعه يشير إلى إمكانية فتح الحدود بين الدول التي انتصرت على الفيروس أو لديها أعداد مصابين بالعدوى متدنية للغاية.

تجدر الإشارة إلى أن حركة النقل الجوي متوقفة عمليا بسبب حظر الدخول الذي فرضته غالبية دول العالم في ظل أزمة كورونا، ما جعل الكثير من شركات الطيران تكافح من أجل البقاء.

زباستيان كورتس فيينا النمسا فيروس كورونا

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