الصين: لا وفيات بسبب "كورونا" وتسجيل 11 إصابة جديدة​

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الثلاثاء تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم أمس الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية القول، في تقريرها اليومي، إن من بين الحالات الجديدة هناك أربع حالات قادمة من الخارج، إلى جانب سبع حالات التقطت العدوى داخل البلاد.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة يوم أمس في البر الرئيسي.

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الصين 82 ألفا و758 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب 4632 حالة وفاة.

وأوضحت لجنة الصحة أنه لا يزال 1003 مرضى يتلقون العلاج، بينما تعافى 77 ألفا و123 شخصا.​