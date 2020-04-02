أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ظريف لترامب: إيران لا تبدأ الحروب ولكنها تلقن من يفعلون ذلك الدروس

10:58 ص الخميس 02 أبريل 2020
ظريف لترامب: إيران لا تبدأ الحروب ولكنها تلقن من يفعلون ذلك الدروس

دونالد ترامب ومحمد جواد ظريف

طهران- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس إن بلاده لا تبدأ الحروب ولكنها تلقن من يفعلون ذلك الدروس.

وكتب ظريف على حسابه على موقع تويتر :"إيران لا تبدأ الحروب، ولكنها تلقن من يفعلون ذلك الدروس".

ودعا ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم الاستجابة لدعاة الحروب، وكتب :"لا تترك نفسك ليضللك دعاة الحرب المعتادون، مرة أخرى".

وأضاف :"إيران لديها أصدقاء، ولكن لا يمكن أن يكون لدى أحد الملايين من الوكلاء".

وأضاف :"على عكس الولايات المتحدة، التي تكذب وتغش وتغتال، فإن إيران تتصرف فقط من أجل الدفاع عن نفسها".

وكان ترامب حذر أمس إيران من أنها ستدفع ثمنا باهظا حال شنت هى أو وكلاؤها هجوما على القوات أو المصالح الأمريكية في العراق .

وكتب ترامب على تويتر أمس :"بناء على معلومات واعتقاد راسخ، تخطط ايران أو وكلاؤها لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية أو المصالح الأمريكية أو الاثنين معا في العراق . وإذا حدث هذا، فإن إيران سوف تدفع ثمنا باهظا".

محمد جواد ظريف دونالد ترامب إيران

الخبر التالى:

جيش الاحتلال يجري عملية تفتيش عند الحدود اللبنانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 779

    عدد المصابين

  • 179

    عدد المتعافين

  • 52

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 934825

    عدد المصابين

  • 193989

    عدد المتعافين

  • 47189

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد قليل.. الحكومة تناقش مخزون السلع وإجراءات مواجهة كورونا عبر الـ"فيديو كونفرانس"