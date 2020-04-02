ظريف لترامب: إيران لا تبدأ الحروب ولكنها تلقن من يفعلون ذلك الدروس

طهران- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس إن بلاده لا تبدأ الحروب ولكنها تلقن من يفعلون ذلك الدروس.

وكتب ظريف على حسابه على موقع تويتر :"إيران لا تبدأ الحروب، ولكنها تلقن من يفعلون ذلك الدروس".

ودعا ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم الاستجابة لدعاة الحروب، وكتب :"لا تترك نفسك ليضللك دعاة الحرب المعتادون، مرة أخرى".

وأضاف :"إيران لديها أصدقاء، ولكن لا يمكن أن يكون لدى أحد الملايين من الوكلاء".

وأضاف :"على عكس الولايات المتحدة، التي تكذب وتغش وتغتال، فإن إيران تتصرف فقط من أجل الدفاع عن نفسها".

وكان ترامب حذر أمس إيران من أنها ستدفع ثمنا باهظا حال شنت هى أو وكلاؤها هجوما على القوات أو المصالح الأمريكية في العراق .

وكتب ترامب على تويتر أمس :"بناء على معلومات واعتقاد راسخ، تخطط ايران أو وكلاؤها لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية أو المصالح الأمريكية أو الاثنين معا في العراق . وإذا حدث هذا، فإن إيران سوف تدفع ثمنا باهظا".