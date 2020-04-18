الصحة اللبنانية: سنجري 1500 تحليلاً يوميًا للكشف عن كورونا

لبنان - (أ ش أ)

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن عدد الفحوصات المخبرية التي تُجرى للكشف عن فيروس كورونا "بي.سي.آر" في لبنان سيرتفع ابتداءً من الأسبوع المقبل إلى 1500 فحص يومي.

وأشار وزير الصحة اللبناني، في تصريح اليوم، إلى أن لبنان يواجه حاليا وباء غير أن الوضع العام لا يزال جيدا ويسير في إطار خطة التعامل الموضوعة، محذرًا من الخطورة الشديدة لتخفيف القيود والتدابير الاحترازية والوقائية بصورة متسرعة، لافتا إلى أن كثيرًا من الدول بدأت إجراءات تعبئة عامة لمواجهة الفيروس ثم تسرعت في تخفيف القيود، فكانت النتيجة أن عادت تلك الدول إلى نقطة الصفر في التعامل مع الأزمة.

وأضاف "لا نريد أن يضيع جهدنا بعد هذه الإجراءات الوقائية المشددة" مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستفرض اتخاذ ضوابط قاسية حتى يتسنى للبلاد الخروج من الوضع الراهن مع الاستمرار في إجراءات حماية صحة وحياة اللبنانيين.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية زيادة عدد فحوصات الـ"بي سي آر" التي تُجريها الفرق الطبية لعينات عشوائية في المحافظات المختلفة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، أن إجراء الفحوصات المخبرية لعينات عشوائية، يستهدف التثبت من إمكان حدوث عدوى مجتمعية وإصابات غير معلن عنها، لتحديد مسار الوباء في لبنان ومن ثم تحديد الخطوات الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة.

وسُجلت في لبنان 672 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 21 شخصًا جراء إصابتهم بالفيروس.