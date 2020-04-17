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منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود ماكرون الدولية لمواجهة كورونا

03:01 م الجمعة 17 أبريل 2020
منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود ماكرون الدولية لمواجهة كورونا

إيمانويل ماكرون

جنيف - أ ش أ

أثنى مدير منظمة الصحة العالمية على جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعلى "قيادته" في الجهود الدولية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد في العالم.

وقال مدير المنظمة الأممية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، فقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية "نتقدم بالشكر الجزيل للرئيس إيمانويل ماكرون على قيادتكم في التحرك الصحي الدولي".

وعبر جيبرييسوس عن إشادته بتبادل أفكار بناءة فعليا لتحسين التعاون وتسريع وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتزامن ذلك في الوقت الذي وجه الرئيس الفرنسي دعوة لبناء مبادرة قوية حول منظمة الصحة العالمية لتوفير التشخيص والعلاج واللقاحات للجميع.

وأعلن ماكرون في تغريدة على حسابه على تويترأنه "أجرى محادثات غنية جدا مع أطراف دولية لبحث كيفية مواجهة كوفيد-19" لتسريع الجهود المشتركة في مواجهة الوباء "وإنقاذ أرواح".. كما شكك الرئيس الفرنسي أيضا باستراتيجية الصين منذ ظهور أولى الحالات فيها في نهاية 2019 .. وتُضاف تحفظات الرئيس الفرنسي على تعامل بكين مع أزمة كوفيد-19، إلى الشكوك التي عبّرت عنها لندن وواشنطن.

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إيمانويل ماكرون منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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