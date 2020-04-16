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الصحة الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا المستجد لـ 140 حالة والإصابات إلى 12591

09:31 ص الخميس 16 أبريل 2020
الصحة الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا المستجد لـ 140 حالة والإصابات إلى 12591

وفيات كورونا

رام الله - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة وفيات فيروس "كورونا" المستجد، ارتفعت إلى 140 وفاة، وعدد الإصابات إلى 12 ألفا و591 حالة.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - اليوم الخميس - أن 9 آلاف و481 حالة من بين المصابين حالتهم بسيطة، و172 متوسطة، و174 خطيرة، و140 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و2624 تماثلوا للشفاء.

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Asha
وفيات كورونا وزارة الصحة الإسرائيلية جهاز التنفس الاصطناعي فيروس كورونا

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