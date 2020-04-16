الصحة الإسرائيلية: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا المستجد لـ 140 حالة والإصابات إلى 12591
رام الله - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة وفيات فيروس "كورونا" المستجد، ارتفعت إلى 140 وفاة، وعدد الإصابات إلى 12 ألفا و591 حالة.
وأوضحت الصحة الإسرائيلية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - اليوم الخميس - أن 9 آلاف و481 حالة من بين المصابين حالتهم بسيطة، و172 متوسطة، و174 خطيرة، و140 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و2624 تماثلوا للشفاء.
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