تايلاند تمدد الحظر على رحلات الركاب الدولية حتى نهاية أبريل

بانكوك - أ ش أ

مددت تايلاند الحظر المفروض على جميع رحلات الركاب الدولية إلى 30 أبريل الحالي؛ في محاولة للحد من وباء فيروس/كورونا/ المستجد "كوفيد - 19".

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني التايلاندي شولا سوكمانوب - في بيان له اليوم أوردته وكالة أنباء /برناما/ الماليزية- إن الحظر سيمتد حتى الساعة 17:00 بالتوقيت العالمي المنسق في 30 أبريل. وسيتم إلغاء جميع تصاريح الطيران الممنوحة لهذه الفترة.

وأضاف "إن الحظر لا ينطبق على الطائرات الحكومية أو العسكرية، والهبوط الاضطراري، والهبوط الفني دون النزول، والرحلات الإنسانية والطبية أو رحلات الإغاثة، ورحلات العودة إلى الوطن ورحلات الشحن".

وقال تشولا إن الركاب الذين يصلون على متن الرحلات الجوية المعفاة يخضعون لإجراءات مكافحة الأمراض، بما في ذلك الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وكان قد تم فرض حظر الطيران لأول مرة في الرابع من هذا الشهر.

وحتى الآن أبلغت تايلاند عن 2643 إصابة بفيروس /كورونا/ و 43 حالة وفاة.