وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظرائه في الأردن والسنغال تطورات كورونا
السعودية - (أ ش أ)
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والسنغالي أمادو باه، ووزير خارجية الجمهورية القرغيزية تشينغيز أيداربيكوف، العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والبلدان الثلاثة، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية وسبل التعامل بما يخدم بلدانهم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال تلقي الوزير السعودي اتصالات هاتفية من نظرائه بالأردن والسنغال وقرغيزيا، حيث تطرقت الأحاديث بين الوزراء أيضا تطورات جائحة كورونا المستجد، وجهود بلدانهم في الحد من تداعياته على مختلف المستويات.
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