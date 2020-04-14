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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظرائه في الأردن والسنغال تطورات كورونا

10:34 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظرائه في الأردن والسنغال تطورات كورونا

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود

السعودية - (أ ش أ)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والسنغالي أمادو باه، ووزير خارجية الجمهورية القرغيزية تشينغيز أيداربيكوف، العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والبلدان الثلاثة، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية وسبل التعامل بما يخدم بلدانهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال تلقي الوزير السعودي اتصالات هاتفية من نظرائه بالأردن والسنغال وقرغيزيا، حيث تطرقت الأحاديث بين الوزراء أيضا تطورات جائحة كورونا المستجد، وجهود بلدانهم في الحد من تداعياته على مختلف المستويات.

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الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الأردن السعودية فيروس كورونا

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