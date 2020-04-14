برلماني إيراني: لاريجاني تماثل للشفاء وسيستأنف عمله الأسبوع المقبل

طهران- (د ب أ):

أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أن رئيس المجلس علي لارجاني تماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مسعود بزشكيان قوله إن لاريجاني سيعود لرئاسة جلسات المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل.

وكان تم الإعلان مطلع أبريل الجاري عن إصابة لاريجاني بالفيروس.

ويرأس لاريجاني، الذي يبلغ من العمر62 عاما، البرلمان منذ عام 2008، وهو أحد أكثر الساسة نفوذا في إيران. وقبل أن يتولى المنصب البرلماني، كان كبير مفاوضي الملف النووي في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.