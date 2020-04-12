إغلاق أحياء في تل أبيب مع إصابة واحد من بين ألف شخص بكورونا

تل أبيب- (د ب أ):

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أحياء بمدينة تل أبيب أغلبية سكانها من اليهود المتزمتين، حيث تأكدت إصابة واحد من بين كل ألف من السكان بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان حكومي إن الطرق المؤدية إلى هذه الأحياء سوف تغلق بالكامل ابتداء من الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، حيث يحرس رجال الشرطة والجيش الطرق، ويوقفون السيارات.

يشار إلى سكان مناطق معظمها في الأحياء ذات الأغلبية اليهودية المتزمتة قد تأخروا في تطبيق قيود وزارة الصحة بشأن منع التجمعات، مما تسبب في انتشار الفيروس بسرعة مقارنة بأماكن أخرى في إسرائيل.

كما أقرت حكومة رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الحجر الصحي الإلزامي في فنادق مخصصة "لفيروس كورونا" لجميع السكان العائدين من الخارج بطائرة.

كما طُلِبَ من جميع الإسرائيليين بداية من اليوم ارتداء أقنعة الوجه (الكمامة) في الأماكن العامة، باستثناء الأطفال دون ست سنوات، والأشخاص الذين لا يستطيعون ارتداء الأقنعة لأسباب صحية.

وواجه نتنياهو انتقادات بسبب ظهوره في مقطع فيديو وهو يحتفل بعشاء ليلة عيد الفصح اليهودي مع نجله أفنير (25 عاما) الذي يعيش في مكان آخر بالقدس، مع صديقته.

ودعا نتنياهو (70 عاما) جميع الإسرائيليين الى الاحتفال بالعشاء، الذي عادة ما يقام وسط أعداد كبيرة من الضيوف، في منازلهم مع أفراد أسرهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الفيديو تم تصويره قبل موعد عشاء الأربعاء، في حين قال منتقدون إنه يقدم مثالا سيئا.

ومددت الحكومة لمدة 10 أيام أخرى حالة الإغلاق العام في إسرائيل ، حيث لا يُسمح بموجبه للإسرائيليين بالخروج من دائرة نصف قطرها 100 متر من منازلهم. وتشمل الاستثناءات الأمور الضرورية، مثل التسوق من متاجر البقالة، والرعاية الطبية، والعمل.