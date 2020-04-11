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ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2728 حالة في قطر

01:36 م السبت 11 أبريل 2020
ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2728 حالة في قطر

ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 2728 حالة في قطر

الدوحة- ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت تسجيل 216 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 2728 حالة .

وأشارت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم ، إلى تسجيل 20 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 247 حالة.

وأوضحت أن 2475 إصابة تخضع للعلاج حاليا ، لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند ست حالات .

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