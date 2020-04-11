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150 مليون يورو دعم إضافي ألماني للدول النامية لمواجهة كورونا

08:46 ص السبت 11 أبريل 2020
150 مليون يورو دعم إضافي ألماني للدول النامية لمواجهة كورونا

ارشيفية

برلين (د ب أ)

تعتزم الحكومة الألمانية دعم الدول النامية بـ 150 مليون يورو إضافية في مواجهة أزمة جائحة كورونا.

وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت أن هذه الأموال ستذهب لصالح برنامج الأغذية العالمي.

وقال وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، في تصريحات لـ"فونكه": "الأفراد الأشد فقرا في الدول النامية هم الأكثر تضررا من أزمة كورونا".

وأشار الوزير إلى أن أكثر المتضررين هم اللاجئون في مخيمات اللجوء المكتظة، مضيفا أن الوضع هناك مأساوي، وقال: "يتعين علينا بذل كافة الجهود للحفاظ على هؤلاء الأفراد من الموت جوعا".

وبحسب التقرير، سيُخصص من هذه الأموال 30 مليون يورو للبنان وحدها و56 مليون يورو لمنطقة الساحل الأفريقي.

الحكومة الألمانية الدول النامية فيروس كورونا

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