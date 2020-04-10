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بلغاريا تمدد القيود المفروضة بسبب أزمة كورونا

11:56 م الجمعة 10 أبريل 2020
بلغاريا تمدد القيود المفروضة بسبب أزمة كورونا

فيروس كورونا

صوفيا - (د ب أ):

مددت بلغاريا القيود المفروضة لديها على خلفية مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولا يسمح للبلغاريين بالمرور إلى العاصمة صوفيا وعواصم 26 منطقة أخرى بدون بطاقة مرور خاصة بذلك وإبداء سبب مقنع لذلك.

ولم تفتح أية مؤسسات أبوابها في البلاد إلا محال المواد الغذائية والصيدليات والبنوك ومحطات الوقود.

وأصدر وزير الصحة كيريل أنانيف اليوم الجمعة تمديدا للإجراءات التي اتخذت حتى الثالث عشر من أيار/ مايو المقبل.

وبعد مرور هذه المدة تلغى حالة الطوارئ التي فرضت هناك في 13 آذار/ مارس الماضي.

وقالت الإذاعة الرسمية إن شرطة العاصمة صوفيا أغلقت مساء اليوم الجمعة ثلاثة أحياء على حافة العاصمة، لإلزامها بتطبيق الإجراءات الحمائية ضد الفيروس.

ويسكن في هذه الأحياء الثلاثة بصفة كلية أو جزئية أقلية الروما (الغجر).

سجلت بلغاريا حتى اليوم الجمعة 635 إصابة بفيروس كورونا وتوفي 25 وشفي من الفيروس 54 شخصا.

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