ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 10 بعد تسجيل حالتين
طرابلس - (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 10 حالات بعد تسجيل حالتين جديدتين أمس الثلاثاء.
وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في خبر أورده في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، تلك الحصيلة بعد إجراء تحاليل لإحدى عشرة حالة مشتبها بها عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.
ولم تسجل في ليبيا حتى الآن أي حالات شفاء أو وفاة بسبب الفيروس.
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