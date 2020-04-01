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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 10 بعد تسجيل حالتين

02:15 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 10 بعد تسجيل حالتين

أرشيفية

طرابلس - (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 10 حالات بعد تسجيل حالتين جديدتين أمس الثلاثاء.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في خبر أورده في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، تلك الحصيلة بعد إجراء تحاليل لإحدى عشرة حالة مشتبها بها عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.

ولم تسجل في ليبيا حتى الآن أي حالات شفاء أو وفاة بسبب الفيروس.

فيروس كورونا ليبيا

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