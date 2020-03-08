مصر تعرب عن تقديرها لموقف العراق الداعم في ملف سد النهضة

كتب – محمد صفوت

سلّم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس العراقى برهم صالح بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية العراق برهم صالح، مساء اليوم الأحد لوزير الخارجية سامح شكري، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد في ثاني محطات جولته العربية الحالية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الرئيس العراقي.

وأعرب شكري عن تقدير القاهرة لموقف العراق الشقيق الداعم خلال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية مؤخراً، والذي صدر عنه القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة الإثيوبي.

ومن جانبه، أعرب صالح عن اعتزاز العراق بعلاقاتها التاريخية والراسخة مع الشقيقة مصر، مُشيراً إلى تفهم بغداد ودعمها لمساعي القاهرة في الحفاظ على مصالحها وأمنها المائي؛ لا سيما كون العراق دولة مصب كذلك، كما طلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تطرق كذلك إلى سُبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين بما يُحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن بحث مُستجدات الأوضاع في المنطقة. كما تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وبغداد في هذا الخصوص.