بابا الفاتيكان يعرب عن دعمه للمصابين بـ"كورونا"

الفاتيكان - أ ش أ

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، دعمه لجميع مصابي فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر في كثير من البلدان.

وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الأحد، أن تصريح البابا جاء خلال رسالة وصلاة تم بثهما بشكل مباشر من داخل مكتبة الفاتيكان، وأذيعت عبر الشاشات بساحة القديس سانت بطرسبرج.

وتابعت الشبكة أن قرار بث الصلاة عبر الفيديو جاء للحول دون تجمع أعداد كبيرة من المواطنين مخافة تفشي الفيروس، إلا أن بابا الفاتيكان ظهر من نافذته وحيى المجتمعين بالخارج.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد - 19" قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.